Айсулуу Тыныбекова стала бронзовым призером чемпионата мира по борьбе. В схватке за третье место весовой категории до 58 кг кыргызстанка одолела спортсменку из Китая.

На соревнованиях по вольной борьбе среди женщин Айсулуу Тыныбекова стартовала со стадии ⅛ финала.

В первой схватке турнира кыргызстанка без труда расправилась с соперницей из Германии Лаурой Мартенс.

В тяжелой схватке в ¼ финала Тыныбекова вырвала победу у представительницы Нигерии Аденийи Аминат Олувафунминалайо.

В полуфинале спортсменка из Кыргызстана уступила бронзовой призерке Олимпиады в Рио Марве Амри из Туниса и вышла в утешительный турнир, где встретилась с представительницей Китая Нининг Ронг.

В первом периоде схватки за бронзу чемпионата мира, Тыныбекова уступала сопернице со счетом 2:5. Во второй половине встречи кыргызстанка сократила отставание до одного очка — 4:5. В последние секунды поединка Тыныбекова заработала два очка и вырвала победу — 6:5.

Видео схватки:

Действующая чемпионка Азии по борьбе впервые в карьере завоевала медаль взрослого чемпионата мира.

В третий соревновательный день на ковер также вышли еще две представительницы Кыргызстана — Назира Марсбек кызы (55 кг) и Айпери Медет кызы (75 кг). Однако шанса побороться за медаль они так и не получили, вылетев в отборочной стадии.

Чемпионат мира по борьбе пройдет в Париже с 21-го по 26 августа. Бронзовая медаль Айсулуу Тыныбековой — первая в копилке сборной Кыргызстана.

Фото: AFP/JACK GUEZ