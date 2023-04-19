В «Клоопе», помимо редакции, есть один необычный, но очень важный отдел – «Ашар».

В «Ашаре» мы помогаем активным гражданам решать проблемы, которые затрагивают жизнь многих людей в самых разных сферах, будь это коррупция при устройстве ребенка в детский сад, отсутствие общественного транспорта в отдаленных регионах, невозможность получить качественное образование вдали от крупных городов или даже нарушения на выборах самых разных уровней.

Как же мы решаем проблемы?

Решение многих проблем начинается банально с того, что мы обращаем на них внимание. Мы начинаем разбираться, из-за чего эта проблема существует, какие есть пути ее решения, знают ли о проблеме соответствующие органы и что они готовы с ней сделать. Для этого мы общаемся с пострадавшими от проблемы, отправляем в госорганы запросы нужной информации и при необходимости пишем жалобы.

Вместе с этим мы пытаемся привлечь к решению проблемы других неравнодушных. Кто-то, возможно, сможет пойти и поговорить с представителями айыл окмоту, а кто-то может рассказать о проблеме на большую аудиторию. Мы, конечно, не можем гарантировать решение никакой из проблем, но мы сделаем все, что может от нас зависеть.

Нашей особенностью является массовый и системный подход. Мы стараемся, чтобы решение каждой отдельной проблемы облегчало преодоление подобных трудностей в будущем.

Если у нас хорошо получается помогать с определенным типом проблем, мы стараемся передать полученный опыт и разработанный подход не просто через письменные и видеоинструкции, но и с помощью компьютерных программ и мобильных приложений, облегчающих решение этих проблем людям, которые столкнутся с ними в будущем.

Например, если нам приходится раз за разом писать однотипные жалобы, то мы создаем небольшую программу, которая способна генерировать такие жалобы автоматически. Так мы экономим время всем, кому это понадобится позже.

Другой пример: мы работали с наблюдателями на всех последних выборах в Кыргызстане. В первый раз нам было сложно координировать даже двести человек. Но мы учли полученный опыт, изменили наш подход и наше программное обеспечение, и на следующих выборах уже тысячи наблюдателей фиксировали нарушения по всей стране.

Мы верим, что опыт, полученный в Кыргызстане, выраженный в виде компьютерных программ, может быть полезен в любой другой стране мира.

Так, наши приложения использовались для наблюдения за выборами в Венгрии и Боснии и Герцеговине. И мы планируем, что их используют для наблюдения за выборами в Зимбабве в 2023 году.

Все наши проекты мы реализуем на нашем собственном программном обеспечении GigaTurnip (на русском – «Репка»). Мы используем «Репку» для координации и обучения большого количества людей, создания дата-сервисов, ведения устойчивых проектов и не только. Уникальность нашего софта в его гибкости – мы все время меняем, улучшаем и подстраиваем его под разные нужды: от наблюдения на выборах до обучения английскому языку.

(Для гиков: Наш софт – это несколько бэкендов Django Rest и несколько веб и мобильных приложений на Flutter и React. И еще парочка библиотек, которыми можно пользоваться в разных проектах. Все это формально опенсорс, но сейчас мы работаем над документацией, чтобы любой программист мог адаптировать наш софт под свои нужды без нашего участия.)

Некоторые типы проблем требуют значительно больше ресурсов, чем другие, поэтому для их решения мы открываем отдельные проекты. Вот список некоторых из них.