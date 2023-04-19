В центре Бишкека по улице Боконбаева все также стоит заброшенный дом великого народного художника Гапара Айтиева. Его до сих пор не отремонтировали.

Дом Гапара Айтиева. Фото: Айдай Иргебаева.

О том, что в этом доме некогда жил великий художник указывает только вывешенный на заборе каменный мемориал с высеченным бюстом Айтиева.

Выбитые стекла окон, дырявая разрушенная крыша, обшарпанные разваливающиеся стены, всюду ржавчина и грязь. А раньше в этом доме Айтиев создавал свои художественные шедевры.

Ранее в мэрии сообщали, что дом по просьбе семьи Гапара Айтиева вывели из списка памятников архитектуры, поскольку дети хотели его продать. Теперь это частная собственность детей великого художника. Однако суды между двумя сыновьями Айтиева до сих пор продолжаются, а дом стоит на грани разрушения.

Гапар Айтиев – выдающийся народный художник, на счету которого огромное количество картин. Сейчас имя художника носит Кыргызский национальный музей изобразительных искусств.