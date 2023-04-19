Активиста и блогера Адилета Балтабая, ранее приговоренного к пяти годам лишения свободы, отпустили на свободу, назначив ему пробационный надзор на три года. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Таким образом, суд отклонил решение Бишкекского городского суда от 12 января и оставил в силе решение Первомайского райсуда от 11 ноября.

Адилета Балтабая задержали в июне 2022 года по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Владелец телеканала Next TV, политик Равшан Джеенбеков рассказывал «Клоопу», что Балтабай работал корреспондентом телеканала последние два месяца. Джеенбеков также говорил, что поводом для допросов послужили личные посты активиста в Фейсбуке.

Сам активист рассказывал, что из его постов в Фейсбуке было отобрано 20-30 публикаций и экспертиза выявила, что в них содержатся призывы к массовым беспорядкам. Он не признал себя виновным, а дело против него считает нарушением свободы слова.

Сначала суд признал Балтабая виновным и приговорил к лишению свободы сроком на пять лет. Но освободил его из зала суда, назначив три года пробационного надзора. Однако в январе 2023 года Бишкекский горсуд изменил это решение, отменив пробационный надзор. Его тогда взяли под стражу и приговорили к пяти годам лишения свободы.