Директора компании Forester Александра Черепова отпустили из ИВС под домашний арест. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека. Известно, что мера пресечения была избрана вчера, 18 апреля.

«В отношении Ч.А.А. применена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок следствия», — сообщили в суде.

Александр Черепов был задержан 18 апреля сотрудниками ГКНБ. Сообщалось, что всего по делу о коррупции в системе Государственной налоговой службы были задержаны трое руководителей частных компаний и 10 инспекторов налоговой.

По версии следствия, они в сговоре с представителями группы компаний «Ф» доначислили налогов всего на сумму 3,3 млн сомов, многократно занизив сумму налогов, фактически подлежащих уплате в бюджет республики.

Сегодня пресс-служба ГКНБ сообщила, что по данному уголовному делу в бюджет государства возмещено 100 млн сомов.

«В результате проведенного комплекса неотложных следственно-оперативных и проверочных мероприятий, был установлен ущерб, причиненный действиями указанных должностных лиц и группы компаний “Ф” в размере 100 млн сомов в виде сокрытия налогов, который был полностью возмещен в бюджет Кыргызской Республики», — говорится в пресс-релизе.

Forester — одна из крупнейших компаний дистрибьюторов на рынке Кыргызстана, основанная в 1997 году. Она занимается поставками алкогольных напитков, соков, кондитерских и консервных изделий, а также мыло-моющей продукции.

Обыски и задержание бизнесменов в Кыргызстане

Обыски и задержание директоров крупных компаний в Кыргызстане происходят не первый раз. В августе 2022 года ГКНБ задержал совладельца компании «Умут и Ко» Журата Абдуллаева по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств.

В ГКНБ сообщили, что во время обыска нашли наркотическое вещество растительного происхождения весом 2,03 грамма и боеприпасы различного калибра. А также изъяли около 822 миллионов сомов. Затем суд признал Абдуллаева виновным, а найденное оружие и более 800 млн сомов передали в счет государства.

В апреле уже 2023 года в компании «Аю» обыск провело МВД, которое сообщило, что на заводе компании нашли 260 тонн спирта, находящегося в незаконном обороте, а также 13 тысяч бутылок водки с поддельными акцизными марками.

В МВД добавили, что провели обыски ещё по 118 адресам компании, где также задержали подозреваемых по делу.

Примечательно, что до обысков президент Садыр Жапаров обвинил компанию «Аю» в том, что она скрывала налоги, подделывала акцизные марки и занималась контрабандой спирта.

Также он заявил, что власти конфисковали заводы по производству спирта и водки у компании «Аю», и их передадут на баланс государства. По его словам, это сделали в соответствии с законом и в рамках так называемой «кустуризации».