Правозащитницу Риту Карасартову, арестованную по Кемпир-Абадскому делу, оставили под стражей до 20 июня на срок следствия. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда Бишкека.

Рита Карасартова — правозащитница, арестованная по Кемпир-Абадскому делу. Она была задержана вместе с другими фигурантами этого дела в октябре 2022 года. Все они не признают вину и говорят о давлении, а также что уголовное преследование началось из-за их критики передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

12 апреля, спустя семь месяцев после задержания, Первомайский райсуд отпустил нескольких фигурантов Кемпир-Абадского дела, под домашний арест.

В январе 2023 года МВД полностью засекретило Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности с этого дела.

Массовые задержания активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.

Президент Садыр Жапаров, комментируя обращение родных задержанных с просьбой освободить задержанных, заявил, что не может никому дать приказ освободить кого-либо. Он настаивает, что никто не вмешивается в работу судей по этому делу. По его словам, фигурантов Кемпир-Абадского дела арестовали «своевременно за планы госпереворота». Жапаров утверждает, что обвиняемые якобы ходили на собрания, где обсуждали планы госпереворота и количество людей на предстоящих митингах.