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В Первомайском районном суде 12 апреля рассматривают меру пресечения фигурантам Кемпир-Абадского дела, которые находятся под стражей в СИЗО-1 Бишкека с октября 2022 года.

По решению суда, под домашний арест отпущены экс-депутатка парламента Асия Сасыкбаева, экс-посол Кыргызстана в Турции Мамбетжунус Абылов, экс-судья Конституционного суда Клара Сооронкулова, экс-член ЦИК Гульнара Джурабаева.

Кроме этого аналогичное решение суд вынес в отношении активистов Улукбека Маматаева и Таалайбека Мадеминова. По данным издания Kaktus.Media, под домашний арест также отпущен активист Чынгыз Капаров. Суд вынес решение без его участия, так как Капарова 11 апреля госпитализировали из СИЗО.

Его адвокат Бакытбек Автандил в интервью «Азаттык» сообщил, что активисту диагностировали калькулезный холецистит – воспалительный процесс стенок желчного пузыря.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Все арестованные публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают, что эти высказывания стали причиной их ареста.

Следствие, опираясь на аудиозаписи со встреч комитета по защите Кемпир-Абада, заявило, что собравшиеся якобы готовили полномасштабные митинги и хотели захватить власть.

При этом не все арестованные по делу были на встрече, о которой говорит следствие, и не все состояли в комитете. Несмотря на это, обвинительные заключения всех фигурантов дела схожи. Большая часть задержанных все еще остается под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

В январе 2023 года МВД полностью засекретило Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности с этого дела.