Жительнице столичной новостройки Ак-Ордо Марал Шаболотовой, чей дом снесли по решению суда, строит дом благотворительный фонд «Ак-Сафа». Об этом изданию «Кабар» сообщил президент Садыр Жапаров.

Ранее в социальных сетях распространилась информация, что расходы на строительство покрывает президент. Жапаров опроверг это и рассказал, что он лишь поручал найти квартиру в многоэтажном доме и разместить семью с детьми в ней до окончания судебных разбирательств.

«Представители фонда “Ас-Сафа” предложили построить на том же месте дом в качестве благотворительной помощи. “Да возрадуется Всевышний!” — сказал я, узнав об их богоугодном намерении. Этот фонд совершает доброе дело в священный месяц Рамазан. Будет неправильным присваивать чужие заслуги. Дом строю не я. Я только побудил к этому», – ответил президент.

Снос дома в Ак-Ордо

3 марта в новостройке Ак-Ордо соседи снесли дом Марал Шаболотовой, где она жила с мужем и четырьмя несовершеннолетними детьми. Женщина рассказывала, что она с 2018 года судилась с соседями за этот земельный участок, но в октябре 2022 года Верховный суд встал на сторону соседей и те решили снести ее дом.

Женщина обратилась к кыргызстанцам за помощью, так как этот дом был ее единственным жильем. Неравнодушные граждане установили возле развалин ее дома юрту для временного проживания.

Позже сам Жапаров посетил Ак-Ордо и пообещал пострадавшей женщине разобраться в ситуации и привлечь к ответственности виновных. Кроме того, президент уволил акима Сокулукского района Курбанбека Айтибаева и полпреда Чуйской области Нурила Алымбаева за недостаточную работу по реализации земельной амнистии.