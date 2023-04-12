Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) намерен вложить почти $15 млн на восстановление лесов Кыргызстана. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе фонда.

По данным фонда, вложение будет осуществляться по проекту «Секвестрация углерода посредством климатических инвестиций в леса и пастбища в Кыргызстане». Проект реализуется совместно с Кабинетом министров и Зеленым климатическим фондом.

РКФР софинансирует проект «Развитие зеленых цепочек добавленной стоимости». В фонде отмечают, что проект приведет к секвестрации* 19,8 млн тонн углекислого газа за 20 лет и позволит на 50% сократить выбросы.

*Секвестрация углекислого газа – захват и длительное связывание атмосферного диоксида углерода (CO2) в почве – в настоящее время является наилучшим решением в противовес повышению содержания парниковых газов.

Проект реализуют в Тогуз-Тороуском, Ак-Талинском, Сузакском и Узгенском районах. За время своей работы фонд уже профинансировал там 168 «зеленых» проектов на общую сумму $6 млн.

«Рассчитываем, что в ближайшие восемь лет в этих районах будет профинансировано еще 200 проектов, которые позволят закрыть обязательства Кыргызстана по выбросам углерода», – сообщил председатель правления фонда Артем Новиков.