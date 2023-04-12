Блогер Улукбек Карыбек уулу 9 апреля опубликовал видео, подтверждающее нарушение санитарных норм в кафе «Мирзалим» в городе Ош. В Санитарно-эпидемиологическом надзоре Кара-Сууйского района 11 апреля сообщили «Клоопу», что это заведение временно закрыли на ремонтно-восстановительные работы.

Что случилось?

На видео, опубликованное Карыбек уулу, можно увидеть, что в общепите нарушены санитарные правила при готовке блюд.

Из видео блогера также стало известно, что в готовый фарш для самс положили губку. По словам человека, представившегося поваром в кафе, губка якобы используется, чтобы «впитать воду из фарша».

А человек по имени Илхом, представившийся хозяином заведения, на вопрос блогера о контроле «санитарно-эпидемиологического надзора» ответил, что службы «часто проверяют кафе».

«Говорят мне: “Приведи все в порядок”. Неделю назад были и дали предупреждение. Мы сегодня начали [ремонт]», — сказал он.

Блогер в конце видео обратился к санэпиднадзору и потребовал от них проверки заведения и принятия соответствующих мер. Также он обещал, что после проверки госорганов, вновь снимет видео и покажет результаты.

«Место, где едят тысячи человек, вот в таком состоянии. Кто должен на это обратить внимание? Куда смотрит санэпиднадзор Оша, Кара-Суу? Почему не реагируют и не проверяют? Сколько маленьких детей здесь едят. […] Так нельзя, нужно исправлять», — сказал Карыбек уулу.

Что сказали в санэпиднадзоре?

Главный врач Кара-Сууйского районного центра профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора Маккамбай Даминов 11 апреля сообщил «Клоопу», что кафе «Мирзалим» временно закрыли на ремонтно-восстановительные работы.

Даминов опроверг заявление хозяина о том, «проверка осуществлялась неделю назад» и добавил, что плановую проверку проводят раз в год при наличии разрешительных документов.

Также он сообщил, что после завершения моратория в поддержку предпринимателей, в начале 2022 года была проверка в кафе и были даны предложения по соблюдению санитарных норм.

«То, что мы видим на видео, появляется сразу если не контролировать, правильно? Например, чистота чайников, неправильное мытье посуды, то как они пропитывают воду в [фарше] для самс с помощью губки. Это все неправильно. […] Сейчас в кафе проводят ремонт, мы теперь потребуем от них, чтобы все поставили вплоть до септиков, до этого не откроем», — сказал Даминов.

Автор: Бакай Алмаз