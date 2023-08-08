Евразийский банк развития и Российско-Кыргызский фонд развития выделят $88 млн на строительство и эксплуатацию гидроэлектростанции «Куланак». Финансово-кредитный фонд при Минфине 8 августа подписал с ними договор поручительства.

По данным ведомства, в общем реализация новой ГЭС обойдется в $127,9 млн.

Проект инициировало «Производственное предприятие Нарын», а Кабмин включил его в национальную программу развития до 2026 года.

По мнению властей, проект имеет региональный и общегосударственный масштаб. Они считают, что запуск гидроэлектростанции позволит:

обеспечить стране энергобезопасность;

уменьшить зависимость от цен на топливные ресурсы;

полностью обеспечить Нарынскую область электроэнергией;

расширить площадь орошаемых сельхозом земель;

привлечь дополнительные отчисления в госбюджет.

Известно, что мощность ГЭС «Куланак» составит 100 МВт, а среднегодовая выработка электроэнергии — 435 млн кВт/ч. Кроме того, во время строительства объекта будет создано свыше 700 рабочих мест.

Новую гидроэлектростанцию планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года.