Заключенные исправительной колонии строго режима №3 в селе Новопокровка сделали необычный подарок криминальному авторитету Камчы Кольбаеву. На фото, опубликованном изданием Kaktus.media, видно, что заключенные сидят за накрытым столом в футболках с изображением Кольбаева.

По информации издания, у криминального авторитета 3 августа был день рождения. И заключенные таким образом поздравили Кольбаева.

Камчы Кольбаев известен в Кыргызстане как криминальный авторитет. А глава ГКНБ Камчыбек Ташиев называл его «верхушкой криминального мира» в Кыргызстане.

Кольбаев известен в стране как «коронованный вор в законе». Его не раз задерживали и затем отпускали из-под стражи по разным нарушениям.

В 2012 году Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, внес Кольбаева в «черный список» как одного из крупнейших наркобаронов. В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Он также известен как «Коля-Киргиз».

Кольбаев состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы — по информации ведомства в 2020 году в нее входило 424 человека.

В октябре 2020 года его задержал ГКНБ. Тогда в Госкомитет сообщали, что Кольбаева задержали «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». Он обвинялся в «Создании преступной организации или участии в ней».

В ноябре того же года стало известно, что его водворили в исправительную колонию №47. Однако уже в марте 2021 года Бишкекский горсуд изменил меру пресечения Кольбаеву и отпустил под подписку о невыезде.

Затем в ноябре 2022 года Кольбаева снова задержали за то, что он и группа людей с ним находились на пограничной территории без соответствующих разрешений. ГКНБ в отношении задержанных составил протокол, а затем их отпустили.