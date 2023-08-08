Уроженец Кыргызстана подозревается в убийстве своей супруги в городе Дмитров Московской области России. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что в Дмитрове по подозрению в убийстве 43-летней женщины задержан 44-летний мужчина. По данным правоохранителей, свидетельницей убийства стала их 18-летняя дочь.

Убийство женщины на глазах её детей

В социальных сетях дочь убитой женщины подробно рассказала о случившемся. По ее словам, 2 августа в квартире отец «3-4 раза ударил мать огромным ножом». Пока женщина умирала, подозреваемый позвонил своему брату, чтобы вместе собрать документы и деньги, сказала она.

«Его брат спустился и даже не пытался помочь умирающей маме, они спокойно оба собирали документы и всякие вещи перешагивая маму будто она какой то мусор, их интересовали только документы дома и деньги», – сообщила девушка.

По её словам, в момент убийства дома вместе с ней находились две её сестрёнки 9 и 16 лет и братишка, которому 11 лет. Троих из них забрали в кризисный центр в России.

«Я и мамина сестра привезли тело мамы в родное село, где она выросла и там похоронили мамины родственники. Ушло очень много средств и дом в котором мы жили тоже был на ипотеке который оплачивали родители. Нам очень хочется в эти сложные моменты держаться вместе с родными. Со стороны родных отца никакой моральной помощи никто нам не позвонил даже доброго слова о сожалениях не сказал, кроме упреков сестренки отца, которая спрашивала нас почему мы звонили в полицию, мол: “А отца вам не жалко?”» — рассказала дочь убитой женщины.

По её словам, мужчина сейчас находится в СИЗО, а его родственники «пытаются его как можно быстрее вытащить».

Девушка обратилась за помощью к общественности, юристам и адвокатам Москвы.

Посольство Кыргызстана в свою очередь сообщило, что «в рамках своей компетенции готово оказать необходимую консульско-правовую помощь близким погибшей».