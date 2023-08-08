Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) распространило обращение муфтия Замира Ракиева, в котором он раскритиковал мужчин с бородами, танцующих в женском нижнем белье на видео интернете.

По словам муфтия, «мужчины выкладывают ролики в соцсеть и надевая женское нижнее белье говорят, что за это им дадут деньги».

«Давайте бояться Бога. Пророк Мухаммад сказал: “Пусть Аллах проклянет того мужчину, который специально хочет быть похожим на женщину, и женщину, если она намеренно хочет стать похожей на мужчину”. Уважаемые братья, давайте придем в себя. Из-за 5-10 тыйынов не нужно позориться, топтать свою честь и фамилию. От этого страдает общество и ваши близкие», — заявил Ракиев.

Ракиев заявил, что «такие действия мужчин позорят всю страну». Кроме этого он сказал и об обращениях граждан в ДУМК, которые жалуются на мошенничество со стороны тех, кто был одет в мусульманскую одежду.

«Обращаюсь к тем, кто оделся в образ мусульманина и обманывает людей, не делайте этого. У вас не будет благодати», — добавил он.

Из-за внешнего вида граждан, которые публикуют свои видео в соцсетях кроме Ракиева ранее высказывался депутат Шайлообек Атазов. В июне он заявил, что девушки танцуют на камеру «с нижним бельём на голове» и так нельзя.

«Девушки среди аксакалов и взрослых людей не должны ходить в коротком. Не должны в TikTok надевать нижнее бельё на голову. Такие случаи наносят урон нашим национальным ценностям. Девушка должна выходить замуж девственницей. В Кыргызстан поступают различные негативные проекты. В законопроекте [об “иноагентах”] речь идёт об этом», — заявил тогда Атазов.