Сотрудники Ошского управления ГУОБДД устанавливают светоотражающие макеты в виде дорожной милиции в районах, где зарегистрировано наибольшее количество аварий. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

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Макеты разместили в Узгенском и Кара-Суйском районах. Также на днях подобные макеты планируют установить и в других районах области.

В ведомстве считают, что такой метод поможет в предотвращении аварий и будет способствовать снижению скорости среди водителей.

В ГУОБДД сообщили, что по словам местных жителей, такая мера дает хорошие результаты. Граждане также просят разместить макеты на дорогах возле школ и вдоль населенных пунктов в ночное время.