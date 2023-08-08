Президент Садыр Жапаров подписал закон «О молодежи», созданный для защиты прав и законных интересов молодых людей. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Законопроект инициировал Кабинет министров, а парламент его принял 21 июня 2023 года.

В документе говорится, что молодежью признаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ранее возрастной порог для молодёжи в Кыргызстане составлял 28 лет. Во время обсуждения законопроекта замминистра культуры Союзбек Надырбеков заявлял, что среди стран СНГ только у Кыргызстана самый низкий возраст молодежи.

«До 2000 года возраст молодежи считался до 35 лет. В 2009-м его снизили до 28 лет. Это связано с двумя факторами. Во-первых, тогда молодые семьи получили соцвыплаты, и из-за нагрузки на бюджет решили снизить возраст получателей. Второй фактор — средний возраст вступления в брак составлял 22-23 года. Сейчас женятся в основном в 27-28 лет», — сказал он.

По словам авторов законопроекта, его целью является «определение механизмом формирования молодежной политики, а также вовлечение молодых людей во все сферы деятельности государства».

Для формирования и реализации молодежной политики закон предусматривает:

образование Совета по делам молодежи;

создание равных условий для вовлечения молодых людей с инвалидностью и уязвимых групп;

взаимодействие госорганов и местных самоуправлений;

содействие развитию предпринимательства и занятости молодежи;

регулирование волонтерской деятельности;

вопросы финансового обеспечения.

Кроме того, для повышения занятости молодежи Кабмин будет исследовать рынки труда и выявлять наиболее востребованные профессии.