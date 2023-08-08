Госкомитет нацбезопасности сообщил, что в Ошской области закрыли и наложили штрафы на 39 мечетей, а также закрыли 21 религиозное учебное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По информации ГКНБ, учреждения закрыли, так как они были построены с нарушением установленных архитектурно-строительных норм. В Госкомитете сообщили, что нарушения удалось найти во время проверки работы религиозных объектов в Ошской области.

Кроме этого, ГКНБ также составил акты и дал предписания в отношении 48 мечетей, 40 религиозных учебных заведений, по 15 фактам материалы зарегистрированы в Единый реестр нарушений, а в журнал учета информации зарегистрировано семь материалов.

Предписания и акты ГКНБ составил, так как учреждения нарушили закон «О свободе вероисповедования и религиозных организациях», а также требования архитектурно-строительных, санитарно-эпидемиологических норм и требования пожарно-технической безопасности.

Местной власти ГКНБ поручил устранить выявленные недостатки, а главам религиозных объектов рекомендовано усилить профилактику по предупреждению проявлений религиозного экстремизма.