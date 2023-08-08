Во время строительства нового здания администрации президента 6 августа с верхних этажей упал рабочий 1993 года рождения. Об этом «Клоопу» сообщили в УВД Ленинского района.

По данным правоохранителей, мужчина жив, он получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу в отделение реанимации. В милиции сообщили, что пострадавший является гражданином Узбекистана.

Инцидент зарегистрировали в журнале учёта информации УВД Ленинского района и начали доследственную проверку. Назначены необходимые экспертизы.

В пресс-центре Минздрава «Клоопу» сообщили, что пострадавший находится в бишкекской городской больнице скорой медицинской помощи. Его перевели из реанимации в отделение нейротравмы. Состояние мужчины оценивается как стабильное.

Новое здание администрации президента строится на месте бывшей гостиницы «Иссык-Куль».

Согласно заявлению президента, на строительство не выделяли деньги из бюджета. В обмен на строительство здания инвесторы проекта получат 16 гектаров земли в южной части Бишкека.

Авторка: Акылай Курманова





