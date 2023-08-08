Бишкекский городской суд оставил в силе приговор в отношении активистки Айжан Мырсан по делу о разжигании розни. Об этом говорится в решении суда от 4 августа.

Таким образом суд оставил в силе приговор Первомайского районного суда Бишкека, который 22 марта признал ее виновной в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, совершенной публично или через интернет.

Тогда суд приговорил Мырсан к выплате штрафа в размере 100 тысяч сомов.

Уголовное дело в отношении активистки завели в середине июля 2022 года. По версии милиции, в словах активистки, которые она сказала на видео распространенном в соцсетях, якобы содержалось разжигание розни.

Правоохранители добавили, что видео вызвало широкое обсуждение в соцсетях и могло привести к конфликтам.

При этом сама Мырсан говорила, что минутный ролик вырезали из ее прямого эфира, смонтировали и выложили в TikTok и Instagram незнакомые ей люди. Она заявляла, что никого не призывала к межнациональной розни и расценивает заведенное в отношении нее дело «заказом».