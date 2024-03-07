Джалал-Абадский горсуд приговорил девушку, выбросившей новорожденную дочь у мусорных баков, к двум годам колонии, но после заменил реальный срок на год пробации. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу суда.

Девушку признали виновной по статье о покушении на убийство новорожденного.

В ноябре 2023 года возле мусорных баков в Джалал-Абаде нашли новорожденную девочку. Ее матерью оказалась 18-летняя девушка, которая родила на ранних сроках в ванной в съемной квартире, а после самостоятельно перерезала пуповину и отнесла младенца к мусорным бакам. Ребенка с переохлаждением госпитализаровали.

Ранее СМИ писали, что брошенного ребенка готова удочерить бабушка.

В том же месяце в Бишкеке произошло два аналогичных инцидента. В одном из мусорных баков в микрорайоне Юг-2 нашли новорожденного ребенка, а позже в жилмассиве «Арча-Бешик» возле забора одного из частных домов нашли новорожденного ребенка, который был завернут в полиэтиленовый пакет.

На фоне этих новостей депутатка Жылдыз Садырбаева предложила создать спецучреждение, где женщины смогут родить, оставаясь анонимными, и в безопасности оставить ребенка для дальнейшего усыновления другими людьми. Проект закона выставлен на общественное обсуждение.