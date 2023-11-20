В Бишкеке в жилмассиве «Арча-Бешик» возле забора одного из частных домов нашли новорожденного ребенка, который был завернут в полиэтиленовый пакет. Об этом 20 ноября сообщили в УВД Ленинского района.

По данным милиции, информация о ребенка поступила 19 ноября примерно в 22:45. Факт зарегистрировали в УВД Ленинского района.

«Ребенок (мальчик) находится в больнице, за его состоянием следит медицинский персонал роддома. Ведутся все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения матери ребенка», — добавили в милиции.

Ранее в Бишкеке произошел аналогичный инцидент, когда в одном из мусорных баков нашли новорожденного ребенка. Позже милиция нашла мать ребенка. Сначала ее заключили под стражу на два месяца, но позже суд отпустил ее под подписку о невыезде по состоянию здоровья.

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева сообщила, что взяла это дело под личный контроль.