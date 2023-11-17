Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подтвердил, что президент Садыр Жапаров встречался с крёстным отцом убитого Камчы Кольбаева и бизнесменом Азимом Роем. На открытии нового здания ГКНБ он озвучил некоторые подробности встречи и добавил, что и сам виделся с Роем. За два дня до этого ГКНБ объявил Роя в розыск.



Ташиев впервые высказался о встрече президента с Роем с тех пор, как в 2022 году журналисты Kaktus.media опубликовали фотографию бизнесмена с Жапаровым и его сватом депутатом Акылбеком Тумонбаевым. Ни один из запечатлённых на кадре до сих пор не комментировал эту встречу.

Ташиев заявил, что президент принял Азима Роя два года назад, когда бизнесмен приезжал в Кыргызстан. Вероятно тогда и была сделана фотография.

По словам Ташиева, Рой заверил Жапарова, что прекратил криминальную деятельность и пообещал вложить свои деньги в развитие страны.

«Он сказал: «Я теперь инвестор. У меня есть деньги, хочу вложить в Кыргызстан, построить заводы и фабрики, буду здесь работать. Создам рабочие места». Президент ответил: «Хорошо, работайте, создавайте рабочие места, не нарушайте закон»», — прокомментировал Ташиев.

Глава спецслужбы сказал, что Рой однако не сдержал слово и продолжил преступную деятельность в стране. «Ни то, что заводы и фабрики, он даже комок не построил, — заявил Ташиев. — Он снова начал свои дела: запугивание, вымогательства. Снова начались факты подкупа силовых структур, государственных органов с помощью денег. Тогда мы приняли меры в его отношении. Нам такие криминальные инвесторы не нужны. Нам не нужны инвесторы, которые будут нас грабить. Кем бы ни был Азим Рой, он ответит перед законом».

Убийство Кольбаева и розыски Роя

Ташиев заявил, что сейчас активно борется с ОПГ и всеми причастными к криминальному миру. Сотрудники ГКНБ, который и возглавляет Ташиев, 4 октября расстреляли одного из самых узнаваемых кримавторитетов Кыргызстана и Центральной Азии Камчы Кольбаева.

Его крёстного Азима Роя ГКНБ объявил в розыск 15 ноября, предъявив обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: «Финансирование организованных групп и преступных сообществ» и «Принуждение к совершению сделки или отказа от её совершения с применением шантажа или под угрозой применения насилия совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившие по неосторожности тяжкий вред».

«В ходе следствия было установлено, что Азим Рой, используя влияние криминального авторитета Асанбека (Кольбаева), путем угроз незаконно завладел долей в размере 6000 кв.м., стоимостью $10 млн в строящемся в Бишкеке БЦ “Арстан Таувер”», — сообщили в ГКНБ.

В ГКНБ добавили, что выявили и другие факты совместной финансовой работы Роя и Кольбаева. По данным следствия, Рой купил и оформил на свою жену квартиру площадью 500 кв.м, примерной стоимостью $1 млн, в которой жил Кольбаев.

Другая недвижимость, которой владеет Рой, находится в одном из элитных жилых городков в окраинах Бишкека. Площадь жилья 1000 кв.м примерной стоимостью $2 млн и он расположен по соседству с домом Кольбаева. Также у Роя нашли коттедж в ЦО «Каганат» стоимостью $500 тысяч.

О связях Роя с ОПГ и родственниками Кольбаева в начале 2022 года писали журналисты-расследователи OCCRP. Они также нашли счет Азима Роя в крупнейшем швейцарском банке Credit Suisse. Счет был открыт с 1997 по 2013 годы, максимальная сумма на счету составляла $11,6 млн.

Кроме этого, в сентябре 2022 года в соцсетях появилась фотография с изображением юбилейной медали «95 — лет милиции» МВД КР, которую якобы вручили Азиму Рою. В том же году издание 24.kg со ссылкой на источники сообщало, что Рой 19 сентября перечислил на специальный счет ГКНБ 22 миллиона 596 тысяч сомов.





