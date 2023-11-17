В 10 микрорайоне Бишкека на стене одного из жилых домов появился мурал, посвящённый важности образования. Авторы мурала — художники-граффитисты из Kyzart group.

«Образование для всех. Во всём мире. На протяжении всей жизни», — написано теперь на стене жилого дома.

Художники также изобразили девушку с книгой и старика с планшетом в руках, на коленях которого сидит маленькая девочка. Так авторы арт-объекта хотели показать, что человеку важно учиться на протяжении всей жизни.

«Арт-объект несет в себе посыл непрерывного образования, на нем изображены люди разного возраста […] Ведь с помощью образования мы можем расширять свой кругозор», — говорится в пресс-релизе мэрии Бишкека.





