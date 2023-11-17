В школы Первомайского района Бишкека за счёт местного бюджета закупили боксы для смартфонов учеников. Перед началом занятий дети должны будут положить смартфоны в пронумерованные ячейки, а забрать могут после уроков или на перемене.

Идея в том, чтобы «школьники не отвлекались и лучше усваивали материал».

Как сообщает пресс-служба мэрии, для реализации проекта «урок без смартфона» местные власти закупили 1801 бокс для 22 школ района, на что из местного бюджета выделили 3 млн сомов.

Инициаторка проекта — депутатка Бишкекского городского кенеша Рамина Идырова.

«Сегодня заместитель главы Первомайского района Айнура Арстамбекова и депутат Бишкекского горкенеша Рамина Идырова передали оставшимся двум школам №6 и №78 боксы для телефонов, а также ознакомились как проходит такой учебный процесс», — говорится в пресс-релизе столичного муниципалитета.