Правозащитница Гулшайыр Абдирасулова сообщила, что прокурор просит осудить на четыре года лишения свободы двух местных жителей села Селекционное Бакыта Балбаева и Бактыбека Бекболотова, вышедших на митинг из-за отсутствия питьевой воды в июле этого года.

Блогера Эртая Исакова, который также был на митинге, прокурор просит осудить на пять лет лишения свободы.

«И это при том, что никто из свидетелей и заявителей так и не пришел в суд и не дал показания, не ответил на вопросы адвокатов. Оглашение приговора будет 20 ноября в Сокулукском райсуде», — написала правозащитница.

Ранее, в сентябре, Сокулукский районный суд Чуйской области отпустил Балбаева, Бекболотова и Исакова под домашний арест по делу о митинге в селе Селекционное.

Блогера Эртая Искакова, Бакыта Балбаева и Бактыбека Бекболотова суд арестовал на два месяца в июле этого года после того, как в селе Селекционное местные жители вышли на митинг из-за отсутствия воды и перекрыли дорогу.

По данным милиции, в тот день более 100 жителей перекрыли южную магистраль и не давали автомобилям проехать. В результате переговоров дорогу открыли, а собравшиеся разошлись.

Позже милиция возбудила уголовное дело по статьям «Незаконное перекрытие дорог» и «Хулиганство» в отношении всех троих мужчин. Также по версии милиции, именно Искаков был зачинщиком протеста, который якобы призывал местных жителей к «радикальным мерам».