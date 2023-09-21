Сокулукский районный суд Чуйской области отпустил блогера Эртая Искакова и двух местных жителей села Селекционное Бакыта Балбаева и Бактыбека Бекболотова под домашний арест. Об этом «Азаттыку» сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

Блогера Эртая Искакова суд арестовал на два месяца в июле этого года после того, как в селе Селекционное местные жители вышли на митинг из-за отсутствия воды и перекрыли дорогу.

По данным милиции, в тот день более 100 жителей перекрыли южную магистраль и не давали автомобилям проехать. В результате переговоров, 15 июля в 02:00 ночи дорогу открыли, а собравшиеся разошлись.

Тогда вместе с Искаковым задержали и заключили под стражу двух местных жителей Бакыта Балбаева и Бакыта Бекболотова.

По версии милиции, именно Искаков был зачинщиком протеста, который якобы призывал местных жителей к «радикальным мерам». В итоге на Искакова и двух других участников митинга возбудили уголовные дела по статьям «Незаконное перекрытие дорог» и «Хулиганство».