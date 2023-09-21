Бишкекский городской суд оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии, которая ранее лишила депутатского мандата Фархата Исмаилова. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда 20 сентября.

Таким образом суд оставил в силе решение Бишкекского административного суда, который ранее отказал Исмаилову в отмене решения ЦИК о лишении его мандата.

28 сентября в Бишкекском городском суде рассмотрят жалобу депутата Фарходбека Алимжанова, которого ЦИК также лишила мандата.

О том, что Исмаилов и Алимжанов лишились своих мандатов, стало известно 6 июля. Причиной этому стали фальшивые дипломы парламентарий, о которых стало известно в результате работы комиссии Минобраза. Позже они обратились в суд, чтобы оспорить решение ЦИК, но Бишкекский административный суд заявление не удовлетворил их заявлений.

Позже член ЦИК Узарбек Жылкыбаев сказал, что требование «о том, чтобы стать депутатом, кандидат должен иметь высшее образование» было введено только в 2021 году. По его словам, раньше от кандидатов не требовалось наличие диплома.

Проверку дипломов чиновников, госслужащих и депутатов Госкомитет нацбезопасности начал в марте 2022 года по поручению президента Садыра Жапарова.

Тогда в спецслужбе сообщали, что наибольшее количество попавших под подозрение выданных дипломов оказалось в КНУ.