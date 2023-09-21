Центризбирком 20 сентября подвел итоги повторных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу Бишкека.



Согласно решению ЦИК, члены комиссии признали состоявшимися итоги повторных выборов и победителем признан кандидат Кубанычбек Самаков. Он набрал 5 тысяч 279 голосов (26,17%).

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что решение Центризбиркома можно обжаловать в течение трех рабочих дней.

Выборы по Ленинскому одномандатному округу Бишкека прошли 10 сентября. В них приняли участие всего 20 тысяч 169 человек из зарегистрированных 127 тысяч 239 избирателей. Явка составила 15,85%.

Итоги предыдущего голосования в этом округе, прошедшего 28 мая, были признаны недействительными, после того, как подтвердились факты подкупа голосов со стороны кандидатки Дамиры Ниязалиевой, которая лидировала по предварительным итогам выборов.



Кто такой Самаков и что он пообещал?



39-летний Кубанычбек Самаков участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. В своей предвыборной программе он пообещал ввести обязательные отчеты по всем заграничным поездкам депутатов и «открытый ежегодный финальный отчет о том, что было сделано для народа». Тех, кто не отчитался, как планирует депутат, не будут допускать до участия на следующих выборах.

Кроме того, Самаков планирует провести «полномасштабный анализ всех успехов и провалов за вековой путь кыргызского государства», а также «составить список того, что уже есть, и того, что только предстоит сделать». Также он предлагает создать Национальный резерв кадров по всем отраслям, профессиям и специальностям.



«Пора стать независимыми в экономике. Улучшить систему управления. Освободиться от “подростковой” психологии. Кыргызстану пришло время стать по-настоящему зрелым государством», — пишет он в своей программе.

Кубанычбек Самаков является сыном экс-депутата Карганбека Самакова. В 2017 году Карганбека и Кубанычбека Самаковых признали виновными в незаконной трансформации земель и приговорили к 10 и 8 годам лишения свободы. Однако в 2021 году Верховный суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. В итоге прокуратура отказалась от поддержания обвинения, в связи с чем дело прекратили.



По данным Минюста, Кубанычбек Самаков является руководителем и учредителем ряда компаний: