Общественный фонд первой леди Айгуль Жапаровой «Эне-балага тирек» прокомментировал расследование команды Temirov Live. Ранее журналисты выпустили видео, в котором опираясь на опубликованные отчеты заявили, что фонд в 2022 году получил 9 млрд сомов от посольства Китая в Кыргызстане в виде гранта.



В «Эне-балага тирек» заявили, что это недостоверная информация и фонд от посольства получил 9 млн 112 тысяч 267 сомов. Эти средства, как сообщили в фонде, направили на социальные проекты в Баткенской области, открытие кондитерского и швейного цехов, приобретение современных интерактивных досок для школ.

Также в фонде сообщили, что не получали от гражданина по имени Чакмак Мемет 563 млн сомов и фонда «Центр Ас-Сафа» 1,3 млрд сомов. По их данным, в 2022 году «Эне-балага тирек» получил от указанных лиц 563 тысячи 610 сомов и 1 млн 315 тысяч 250 сомов на покупку колясок для людей с инвалидностью.

«В связи с этим сообщения о миллиардах средств, опубликованные на некоторых информационных ресурсах, не соответствуют действительности. Авторы расследования не учли мнение другой стороны и не внесли ясности. Мы готовы поделиться информацией об этих средствах и внести ясность заинтересованным СМИ», — подчеркнули в фонде Айгуль Жапаровой.



В интервью «Клоопу» ранее в Налоговой разницу в цифрах, указанных в отчете фонда, объяснили, что, возможно, бухгалтер при заполнении сводной информации об организации «мог допустить ошибку». В ведомстве предположили, что бухгалтер не увидел в углу электронного бланка пометку «тыс. сомов» и внес в таблицу реальные цифры, не убрав три последних знака.