Журналисты-расследователи из команды Temirov Live опубликовали видео, в котором утверждают, что Общественный фонд первой леди Айгуль Жапаровой «Эне-балага тирек» получил 9 млрд сомов в 2022 год от посольства Китая в Кыргызстане.

По данным расследователей, фонд получил эти деньги в виде гранта от посольства Китая.

По словам журналистов, у «Эне-балага тирек» за тот год было всего три источника дохода:

посольство Китая в Кыргызстане — 9 млрд сомов (грант);

человек по имени Чакмак Мемет — 564 тысяч сомов (добровольный взнос);

общественное объединение «Центр Ас-Сафа» — 1 млрд 300 млн сомов (грант).

Журналисты также показали сколько фонд «Эне-балага тирек» израсходовал в 2022 году, ссылаясь на данные Налоговой службы. По словам журналистов, эта сумма составила почти 11 млрд сомов.

Информация о том, что посольство Китая финансирует фонд первой леди не секрет. Как отметили расследователи, об этом сообщало само посольство.



В заключении журналисты задались вопросом, признают ли фонд первой леди иностранным представителем, если скандальный законопроект об «иноагентах» в Кыргызстане будет принят?

«Для признания НКО “иностранным агентом” требуется два условия. Первое — это иностранное финансирование, как вы уже могли понять фонд Айгуль Жапаровой подходит под это условие, второе — это участие в политической деятельность на территории Кыргызстана, некоммерческая организация становится политически активной, когда она участвует в политических акциях с целью влиять на решение госорганов направленных на изменение политики и также стремится формировать общественное мнение для достижения своих целей», — говорит журналистка.

Она добавила, что, так как определение обширное, то и в этой части фонд первой леди соответствует этому условию.

На видео о фонде Айгуль Жапаров отреагировал замгалвы Кабмина Эдиль Байсалов. На своей странице в соцсети X (Twitter) он написал, что журналисты якобы использовали механическую ошибку в своем материале.

«Взять механическую ошибку в отчетности и раздуть сенсацию про миллиарды. Фууу, Темиров-Лайз. Ничем не брезгуйте. Еще типа фактчеккеры», — написал Байсалов.

В Налоговой, комментируя расследования, сообщили, что, возможно, бухгалтер при заполнении сводной информации об организации «мог допустить ошибку и не увидеть сверху документа надпись «тыс. сом»».

Пресс-секретарь Налоговой Эркин Сазыков сообщил «Клоопу», что некоммерческие организации заполняют Сводную информацию по своей организации через личный налоговый кабинет.

«И эта сводная информация автоматом публикуется на сайте ГНС (без вмешательства специалистов ГНС). То есть в таким отчетам ГНС не имеет доступа. Была такая публикация. И многие организации только тогда спохватились и многие звонили и уточняли, что их бухгалтера допустили ошибку. Просто не увидели сверху документа слова «тыс. сомах»», — добавил он.

В администрации президента на вопросы «Клоопа» на момент публикации материала не ответили.