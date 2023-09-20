Президент Садыр Жапаров выступил на 78-й сессии Генассамблеи ООН. В своей речи он коснулся темы приграничных вопросов с Таджикистаном.

Жапаров напомнил, что ровно год назад, выступая с этой трибуны, с болью в сердце информировал о трагических событиях в связи с вооруженными столкновениями на кыргызско-таджикской границе, которые привели к многочисленным жертвам. Тогда в результате столкновений с обеих сторон погибли по меньшей мере 104 человека и более 200 пострадали.



По словам президента, «благодаря сдержанности миролюбивого народа и политической воле обеих сторон тогда удалось предотвратить полномасштабную кровопролитную войну в регионе».

«В этой связи хочу подчеркнуть, что Кыргызстан всегда выступал и выступает за решение спорных вопросов исключительно мирным дипломатическим путем. […] Мы никогда не стремились забрать чужое, но и никому не позволим отобрать ни пяди родной земли. Мы всегда стремимся к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений, основанных на доверии и взаимном уважении», — сказал президент.



Жапаров привел пример с Узбекистаном. В конце прошлого года власти Кыргызстана и Узбекистана объявили, что поставили точку в споре по границам, который продолжался более 30 лет.

«Это историческое решение, достигнутое благодаря проявленной политической воле глав двух государств, открыло самые широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества и мирного сосуществования двух стран и народов. Такого же подхода мы придерживаемся в переговорах и сейчас. Мы хотим жить со всеми нашими соседями в мире, согласии и дружбе», — подчеркнул он.

До выступления на сессии Генассамблеи ООН Жапаров встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Как сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана, в ходе обсуждения они «отдельное внимание» уделили вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.



До этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что власти Таджикистана по-прежнему выдвигают территориальные претензии Кыргызстану. Он заявил, что это обстоятельство препятствует переговорам и, что Кыргызстан также предъявит территориальные претензии соседней стране на основании обнаруженных исторических документов, если Душанбе не откажется от своих претензий.

Заявление Ташиева вызвало резонанс и на следующий день посла Кыргызстана в Таджикистане Эрлана Абдылдаева пригласили в МИД РТ. В заявлении ведомства говорилось, что «подобного рода комментарии способны нанести серьезный урон ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, а также взаимному доверию».



Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Из них более 600 километров власти обеих стран уже уточнили.

Из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской и Ошской областях периодически возникают конфликты.

После двух крупных вооруженных конфликтов на кыргызско-таджикской границе в 2021 и 2022 году отношения между Бишкеком и Душанбе остаются холодными. Кроме этого граница между двумя странами остается закрытой с апреля 2021 года.

Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погибли 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.

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