Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон встретились на полях 78-й сессии ГенАссамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.



Как сообщили в пресс-службе Жапарова, лидеры стран обсудили приоритетные направления и перспективы кыргызско-таджикского сотрудничества.

«Отдельное внимание Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон уделили вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, а также обменялись мнениями по другим темам», — говорится в сообщении.



В пресс-службе Рахмона сообщили, что «в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и Кыргызстана» и «стороны, наряду с обсуждением двусторонних связей, также обменялись мнениями по повестке дня общих дебатов 78-й сессии Генассамблеи ООН».



Это уже вторые переговоры Жапарова и Рахмона, на которых они обсудили вопросы делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы за последнюю неделю. Предыдущая встреча между двумя президентами состоялась 14 сентября в Душанбе.



После этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что власти Таджикистана по-прежнему выдвигают территориальные претензии Кыргызстану. Он заявил, что это обстоятельство препятствует переговорам и, что Кыргызстан также предъявит территориальные претензии соседней стране на основании обнаруженных исторических документов, если Душанбе не откажется от своих претензий.



Заявление Ташиева вызвало резонанс и на следующий день посла Кыргызстана в Таджикистане Эрлана Абдылдаева пригласили в МИД РТ. В заявлении ведомства говорилось, что «подобного рода комментарии способны нанести серьезный урон ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, а также взаимному доверию».



Из-за неопределенной линии границ между Кыргызстаном и Таджикистаном происходят частые конфликты в приграничных районах Баткенской и Ошской областей.

После двух масштабных конфликтов на кыргызско-таджикской границе в 2021 и 2022 годах отношения между Душанбе и Бишкеком остаются холодными. Границы между странами закрыты с апреля 2021 года.

Последний крупный конфликт на границе произошел ровно год назад. 14-17 сентября 2022 года боестолкновения велись по всему периметру госграницы в Баткенской области. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погибли 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.

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