Президент Садыр Жапаров встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном во время своей рабочей поездки в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества, широкий спектр тем, в том числе и вопросы делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. […] Жапаров и Рахмон подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога в целях укрепления добрососедства между двумя государствами и народами», — говорится в сообщении.

Протяженность общей границы Кыргызстана с Таджикистаном – 972 км, сейчас из них согласованы только около 600 км.

Из-за неопределенной линии границ между Кыргызстаном и Таджикистаном происходят частые конфликты в приграничных поселениях Баткенской и Ошской областей.

После двух масштабных конфликтов на кыргызско-таджикской границе в 2021 и 2022 годах отношения между Душанбе и Бишкеком остаются холодными. Границы между странами закрыты с апреля 2021 года.



Последний крупный конфликт на границе произошел ровно год назад. 14-17 сентября 2022 года боестолкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погибли 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.

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