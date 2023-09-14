Президент Садыр Жапаров 14 сентября прибыл в Душанбе с рабочим визитом для участия в работе пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту города Душанбе. Жапарова встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.



Сообщается, что в рамках рабочего визита Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В составе официальной делегации министры иностранных дел и энергетики.



Как сообщили в МИД Таджикистана, по итогам пятой Консультативной встречи будет принят ряд важных документов, главным из которых станет Совместное заявление глав государств Центральной Азии.