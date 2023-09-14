Госкомитет нацбезопасности сообщил, что выявил коррупционную схему, в котором чиновники из госорганов помогали бизнесу экспортировать уголь различных марок. В ГКНБ заявили, что злоумышленники экспортировали твердое топливо в соседние страны по заниженным ценам.

По этому факту ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Коррупция».



«Установлено, что в действиях должностных лиц государственных и частных структур, функционирует налаженная коррупционная схема по оказанию содействия субъектам предпринимательства, в реализации и экспорте угля различных марок, по грузосопроводительным документам, с указанием цены в 3-5 раз ниже рыночной, в результате которого в доходную часть бюджета страны, на системной основе не поступают налоговые и таможенные платежи в особо крупных размерах», — сообщили в спецслужбе.

В связи с этим сотрудники ГКНБ провели обыски в ряде частных предприятия, а также изъяли документацию в налоговой города Сүлүктү.

Кроме того, в ГКНБ сообщили о задержаниях и обысках на КПП «Кызыл-Кия – автодорожный», «Кызыл-Кия – железнодорожный», Баткенском и Ошском отделениях торгово-промышленной палаты, трех обменных пунктах, местах проживания членов так называемого «спортивного общака» и шести коммерческих организаций.



В спецслужбе отметили, что для оформления экспортной декларации предприниматели через мобильное приложение MBank платили посредникам $300 и затем платили 1-2 тысяч сомов членам «спортивного общака», после чего беспрепятственно выезжали за пределы Кыргызстана.

«При этом, по официальным данным Таможни, за период с 1 января по 27 июля 2023 года из угольных шахт на территории Баткенской области в соседние страны было экспортировано свыше 318 тысяч тонн угля различных марок, в связи с чем, на фоне активного экспорта цены на уголь на территории Кыргызстана возросли», — говорят в ГКНБ.



По этому делу задержаны и водворены в ИВС пять человек: