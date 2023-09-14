В Оше 30 августа официально открыли новый надземный переход. На его строительство местные власти выделили 45 млн сомов.

Спустя две недели после открытия надземного перехода в соцсетях распространилось видео, как в переходе образовалась трещина.

В ответ конструктор южного филиала департамента госэкспертизы при Госстрое Чубак Капаров сказал, что эта трещина — деформационный шов и он был сделан согласно строительной норме.

«Разговоры, что на надземном переходе появились трещины, не соответствуют действительности. Это деформационный шов. Они сделаны согласно нормам строительства. Так как диаметр моста составляет 42 метра, его нужно разделить. Иначе пойдут настоящие трещины», — пояснил он.

Капаров добавил, что такие швы сделали, так как конструкция будет в движении. Госэксперт пояснил, что главная задача этих швов взаимоперемещение при землетрясении.

«Мост поделен на четыре секции. Каждая из них стоит трех опорах. Риска падения объекта нет», — сказал он.

Ранее, еще во время стройки надземного перехода, горожане опубликовали видео с предположительной поломкой на мосту. Тогда очевидцы заявили, что часть моста якобы обрушилась.

Однако в мэрии Оша опровергли эту информацию сообщив, что «основная конструкция перехода не пострадала».

«Ничего не случилось. То что сейчас говорят, на той части во время заливки бетона были технические недочеты, из-за этого бетон, который заливали, просто вытек. Никто не пострадал. А нанесенный ущерб стройкомпания будет возмещать сама», — отметили тогда в мэрии.