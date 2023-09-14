Роскомнадзор заблокировал доступ к кыргызстанскому сайту издания 24.kg в России.

Как заметили в общественном проекте «Роскомсвобода», блокировке подверглись четыре новостных дайджеста о вторжении России в Украину, опубликованных на сайте 24.kg в октябре 2022 года. Датой принятия решения об ограничении доступа к этому изданию указано 7 ноября прошлого года, но действие исполнено 12 сентября этого года.

«Осенью прошлого года на почту редакции пришло несколько писем от Роскомнадзора с требованием удалить некоторые публикации. Все они касались дайджеста о событиях в Украине. 24.kg отказалось удалять тексты, поскольку они никоим образом не нарушали действующее в Кыргызстане национальное законодательство», — отметили в самом издании 24.kg.



На сайте Роскомнадзора говорится, что «доступ ограничивается к странице» сайта, но, как убедился «Клооп», в России не открываются не только дайджесты, но и весь сайт 24.kg.

24.kg не единственное кыргызстанское издание заблокированное в России. В апреле 2022 года в РФ заблокировали и сайт «Клоопа». Причина блокировки неизвестна, но вероятно, сайт заблокировали из-за военной цензуры, которая сейчас действует в России. Например, российские власти называют свое вторжение в Украину «специальной военной операцией», и того же требуют от всех СМИ.



«Клооп» называет вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор, войной.

По данным ООН, на 11 сентября из-за войны в Украине погибли как минимум 9 614 мирных жителей. Ещё более 17 тысяч человек получили ранения. Однако в организации отмечают, что, вероятно, количество жертв намного больше. Об этом говорят и украинские власти.