Бишкекский городской суд 13 сентября оставил в силе решение Первомайского райсуда в отношении депутата Адахана Мадумарова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Решение горсуда означает, что Мадумаров будет находиться в СИЗО ГКНБ до 24 октября.

До начала заседания журналистов, а также сторонников, пришедших поддержать Мадумарова, не пускали в здание суда. Но затем журналистов пустили в суд, запретив съемку, ссылаясь на то, что дело имеет гриф секретности.



Не пустили в зал заседаний и депутатов парламента.



Во время заседания перед зданием горсуда собрались более 50 сторонников Мадумарова и требовали его освобождения.



По словам адвокатов депутата, они привели все доводы перед судом, но коллегия горсуда приняла решение оставить депутата под стражей.



«Есть досудебное производство, в ходе которого добываются доказания вины человека и потом его отправляют под стражу. Но такого, в случае с Мадумаровым, не было. Прокурор говорил [на заседании] две минуты: “Поддерживают решение первой инстанции. Меру пресечения продлить на два месяца”. На этом все закончилось и мы вышли. Мы все доводы сказали, но нас не послушали. На здоровье Мадумаров не жаловался и сказал, что все выдержит как мужчина», — сказал, выйдя к сторонникам Мадумарова, один из его адвокатов Майрамбек Жумабеков.

Лидера оппозиционной парламентской фракции «Бүтүн Кыргызстан» Адахана Мадумарова задержали 2 сентября. Ему предъявлено обвинение по статье «Государственная измена».

Дело политика связано с протоколом об участке Төрт-Көчө на кыргызско-таджикской границе, который Мадумаров подписал в 2009 году в бытность секретарем Совбеза. В тот год Мадумаров подписал протокол об аренде у Таджикистана участка площадью 5 гектаров для ремонта дороги Ош — Баткен — Исфана и строительства моста.

Сам Мадумаров говорил, что этот документ не имеет юридической силы, а президент Садыр Жапаров заявлял, что протокол остается в силе, на основании чего таджикская сторона оспаривает участок Төрт-Көчө.

В июне 2023 года Жогорку Кенеш дал согласие на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности по представлению генпрокурора. Тогда Мадумарова обвиняли в подписании протокола по кыргызско-таджикской границе в 2009 году (обвинялся по статье «Превышение власти») и по Кемпир-Абадскому делу (статьи «Подготовка к насильственному захвату власти» и «Приготовление к организации массовых беспорядков»).

Ранее Мадумаров неоднократно выступал с критикой действующей власти за несоблюдение Конституции и нарушения прав граждан.