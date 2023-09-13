Пограничная служба, комментируя видео с проверкой багажа туристов на пункте пропуска «Каркыра-автодорожный», назвала действия сотрудника законными. Об этом «Клоопу» 13 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

В Пограничной службе пояснили, что такие проверки проводятся в целях недопущения ввоза/вывоза на территорию страны запрещенных законом грузов и товаров.

Кроме того, в спецслужбе сообщили, что пункт пропуска «Каркыра-автодорожный» «по объективным причинам не обеспечен оборудованием для обследования внутренней части объекта».

Однако в 2024 году Пограничная служба планирует провести полную реконструкцию трех пропускных пунктов, в том числе предусмотрено строительство пропускного пункта «Каркыра-автодорожный».

«Пункты пропуска, прошедшие полную реконструкцию, будут оснащены новым техническим оборудованием, в том числе бесконтактным досмотром багажа и ручной клади», — говорится в сообщении.

11 сентября в соцсетях распространилось видео с пункта пропуска «Каркыра-автодорожный». На нем видно, как сотрудник Пограничной службы досматривает открытые чемоданы туристов без помощи техники и собаки. Мужчина за кадром задается вопросом, почему нельзя на КПП установить рентген и не проверять «как в древности каждую вещь».

Автор: Бакай Алмаз.