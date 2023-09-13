Полпред президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев встретился с главой Согдийской области Таджикистана Раджоббой Ахмадзода. Об этом 13 сентября сообщили в Баткенской обладминистрации.

Во встрече также присутствовали представители силовых структур и акимы приграничных районов. Собравшиеся в начале «прочитали молитву по погибшим в ходе конфликта на границе и дали благословение, чтобы был мир на границе и пожелали благосостояние двум народам».



В обладминистрации Баткена добавили, что Алимбаев и Ахмадзода регулярно проводят встречи, чтобы «сохранять мир в приграничных территориях и для оперативного решения возникающих вопросов».

В настоящее время ситуация на кыргызско-таджикской границе стабильная и силовые структуры работают в штатном режиме.

Из-за неопределенной линии границ между Кыргызстаном и Таджикистаном происходят частые конфликты в приграничных поселениях Баткенской и Ошской областей.



Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погибли 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.

Читать по теме: Годы взаимных обвинений. Вспоминаем пограничные конфликты Кыргызстана и Таджикистана за последние пять лет