На заседании 13 сентября спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев заявил, что министры должны знать кыргызский на «достойном» уровне. Об этом он сказал, обращаясь к и.о. главы Минцифры Нурии Кутнаевой.

«У нас есть закон о государственном языке. Согласно ему, вы должны хорошенько выучить кыргызский язык и знать его на достойном уровне», — сказал он.



Затем спикер обратился к представителю президента и Кабмина в парламенте Алмасбеку Абытову.

«Отныне какое бы не было назначение на государственную должность, прежде всего должен стоять вопрос о знании государственного языка. Это требование закона, конституционный закон. Если он на достойном уровне не владеет госязыком, в следующий раз мы это возьмем на заметку», — сказал он.



Об уровне владения кыргызским языком Нурии Кутнаевой высказались и депутаты Жусупбек Коргонбай уулу и Кундузбек Сулайманов.



Коргонбай уулу сказал, что «сомневается в глубоких познаниях» Кутнаевой, а Сулайманов попросил чиновницу «почаще говорить на кыргызском в Минцифры».

«Я стараюсь улучшить свой кыргызский, понимая важность владения родным языком. В школе, университете и на работе в основном использовала русский язык. Сейчас работаю с индивидуальным учителем и учу кыргызский язык. Я все понимаю [на кыргызском], но говорю медленно и с акцентом. Я буду стараться», — сказала в ответ Кутнаева.

17 июля президент Садыр Жапаров подписал закон о госязыке, который сделал обязательным кыргызский язык в работе всех министерств и ведомств, органов местного самоуправления и организаций независимо от их формы собственности.

Одно из основных изменений — обязательность владения госязыком госслужащими, депутатами, педагогами, судьями, прокурорами, адвокатами, медработниками и другим категориям граждан.

При этом русский язык в Кыргызстане сохранил статус официального.