Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 29 ноября приняли в первом чтении законопроект об изменении государственного флага.

Законопроект об изменении флага профильным комитетом парламента был принят 28 ноября. Уже на следующий день вопрос вынесли на рассмотрение Жогорку Кенеша.

За проголосовали 66 нардепов, 8 — против.

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Что говорили инициаторы?

Инициаторы законопроекта настаивают, что никаких денег из бюджета на изменение флага не потребуется.

Один из них — спикер Нурланбек Шакиев — сообщил, что часть расходов на изменение флага оплатят «спонсоры». Кто они — спикер не уточнил. «У нас много патриотов» — сказал Шакиев.

Депутат добавил, что в случае принятия законопроекта, автомобильные номера с нынешней версией госфлага менять сразу не будут.

«Ни один госномер авто в день принятия нового флага не будет изменен, новый флаг будет изображен на новых номерах, которые граждане будут получать в будущем. Из госбюджета денег не будет потрачено, флаги поменяют только в 32 посольствах Кыргызстана за рубежом, ООН и государственных органах на территории страны. Это всего около 150 флагов, и обновлены они будут не за счет бюджета, а за счет спонсоров. Паспорта и другие документы граждане не обязаны менять сейчас, они могут ими пользоваться до окончания срока действия», — сообщил Шакиев.



Он также заявил, что никаких проблем из-за несоответствия действующего флага с изображенным в паспорте у кыргызстанцев не возникнет.

По словам Шакиева, флаг будут менять поэтапно. Он призвал «не делать трагедию» из этого вопроса, так как многие государства меняли свой флаг.

Инициаторы говорят, что нынешний вариант, предложенный депутатами, был изначальным, а действующий флаг был изменен старым парламентом и стал «подсолнухом». По словам Шакиева, когда принимали нынешний флаг были споры и некоторые называли госсимвол «подсолнухом».



Что говорили противники?

В ходе заседания некоторые депутаты заявили о том, что парламент не может принимать такие решения и вопрос должен был выноситься на референдум. Один из противников изменения флага — депутат Дастан Бекешев.

«Я не видел наш государственный флаг и поэтому не буду останавливаться на эстетичности. Но разумом я понимаю, что какой-либо флаг не мог и не может помешать развиваться стране. Изменение государственного флага — это лишь толчок к переписыванию нашей истории. Как и многие избиратели, я не вижу смысла в изменении нашего флага, в измене нашему флагу», — сказал он.

Нардеп Мирлан Самыйкожо в свою очередь заявил, что законопроект об изменение флага «приняли скрытно». По его словам, пока он отсутствовал, кто-то проголосовал за законопроект, хотя он выступал против.

Депутат заявил, что большинство граждан против изменений и сказал, что этот вопрос должен был рассматриваться на референдуме. «Никто не знал, что законопроект будет обсуждаться сегодня. Вы протащили этот вопрос скрытно и искусственным путем», — считает он.

Депутат Акбокон Таштанбеков в свою очередь заявил о том, что новый флаг похож на похож на «звезду «воров в законе», либо звезду Давида».

«Каждый может интерпретировать по-своему. Мы не нарушали саму символику, а лишь ее улучшили», — ответил Шакиев коллеге.

Изменение госфлага

Изменить государственный флаг Кыргызстана предложили депутаты Нурланбек Шакиев и Улан Примов, которые и вынесли соответствующий законопроект на общественное обсуждение. Они предложили выпрямить форму лучей на флаге, а также увеличить количество чамгараков (гнутые палки, вставляемые крест-накрест в түндүк) до четырех.

В поддержку инициативы об изменении флага высказывался и президент Садыр Жапаров. По мнению главы государства, с изменением флага «впредь будет так, будто солнце светит и улыбается», а Кыргызстан «отныне будет развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на флаге».

Против изменений выступали некоторые депутаты парламента, а также один из авторов государственного символа — Бекбосун Жайчыбеков. По его словам, предложение депутатов изменить волнистые лучи, изображенные на флаге, на прямые линии — «это худший вариант, самый худший из возможных». Кроме того, некоторые пользователи соцсетей запустили флешмоб #неменяйтефлаг, призывая депутатов не менять государственную символику.