Один из авторов флага Кыргызстана Бекбосун Жайчыбеков высказался против изменения символа страны. Об этом он заявил в интервью журналистам Kaktus.media.

По словам Жайчыбекова, что предложение депутатов изменить волнистые лучи, изображенные на флаге, на прямые линии — «это худший вариант, самый худший из возможных».

«Мы думали немного разгладить волны на лучах. Я совершенно против изменения флага. Я совершенно против прямых лучей», — сказал он.

Жайчыбеков добавил, что авторы флага не предлагали менять флаг.

«Мы сказали, если народ это потребует, то против выступить мы не можем. Мы работали для народа поработаем еще. Сейчас все обвиняют меня», — сказал один из авторов флага.

Предложения изменить флаг

С инициативой изменить государственный флаг Кыргызстана первыми выступили депутаты Нурланбек Шакиев и Улан Примов, которые вынесли соответствующий законопроект на общественное обсуждение. Они предложили изменить форму лучей на флаге.

Депутаты считают, что сейчас якобы «возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с түндүком». Они говорят, что есть разные интерпретации: изображение похоже на цветок подсолнуха, либо оборку юрты.

Однако их коллега Мирлан Самыйкожо высказался против и заявил, что изменения не нужны. Он предложил заняться другими вопросами и оставить флаг без изменений.

Против также высказался один из советников президента Болот Ибрагимов. Он считает, что сейчас «много действительно важных проблем, которые необходимо выполнить в кратчайшие сроки».

Поддержали идею изменить флаг президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По мнению главы государства, «с момента обретения независимости Кыргызстан сильно зависим от внешнего мира» и поэтому «пришло время пересмотреть облик флага». Он считает, что с изменением флага «впредь будет так, будто солнце светит и улыбается», а КР «отныне будет развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на флаге».