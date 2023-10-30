Кыргызстан занял 95 место в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index). Согласно опубликованному рейтингу, Кыргызстан оказался на последнем месте среди стран Центральной Азии.

В отчете сказано, что доля женщин в органах власти Кыргызстана не превышает 20%, а 13% кыргызстанок подвергаются насилию со стороны близких.

Что касается других стран Центральной Азии, то самая высокая оценка у Туркменистана, который расположился на 58 строчке. Далее идет Казахстан — на 80 позиции, Таджикистан занял 90 место, а Узбекистан оказался 94-м.

Всего индекс собрал данные о положении женщин в 177 странах мира. Возглавили WPS Index Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Швейцария, Люксембург, Австрия, Нидерланды и Новая Зеландия. Самыми опасными странами для женщин признаны Южный Судан, Демократическая республика Конго, Центральноафриканская Республика, Йемен и Афганистан.

В 2021 году Кыргызстан в этом рейтинге занял 97 место среди 170 стран мира.

Индекс WPS публикуется Джорджтаунским институтом женщин, мира и безопасности и Центром по гендерным вопросам, миру и безопасности PRIO при поддержке МИД Норвегии.

Рейтинг выходит раз в два года на основе 13 показателей в трех категориях:

инклюзивность (образование, доступ к финансовым услугам, трудоустройство, использование мобильных телефонов, доля женщин в парламенте);

справедливость (отсутствие правовой дискриминации, доступ к правосудию, материнская смертность, предвзятость);

безопасность (уровень насилия со стороны интимного партнера, восприятие женщинами своей безопасности в обществе, политическое насилие в отношении женщин, близость к вооруженному конфликту).

Данные для подготовки отчета собраны из таких источников, как агентства ООН, Всемирный банк, Глобальные опросы Gallup и других открытых источников.



В 2022 году Кыргызстан занял 82 место из 162 стран по Индексу гендерного неравенства. Эксперты ООН по правам человека о положении женщин и девочек в КР в своем отчете отмечали, что в республике все еще сохраняются патриархальные взгляды, высокий уровень гендерного насилия, стереотипы и практика в отношении гендерных ролей, а также значительный разрыв между полами в экономическом участии.



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