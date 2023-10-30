Президент Садыр Жапаров 28 октября открыл новую мечеть «Мусталый уулу Нургожо Ажы», рассчитанную на 1500 мест в своем родовом селе Кең-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

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Мечеть построили за счет средств международного благотворительного фонда «Ассанабил».

В своем выступлении Жапаров отметил, что большая часть населения Кыргызстана исповедует религию ислам и кыргызы крепко хранят в своем сердце веру во Всевышнего.

«Садыр Жапаров выразил уверенность в том, новая мечеть будет содействовать укреплению мира и согласия в обществе, призывая молодых людей стремиться к духовной нравственности, к истинным ценностям ислама», — говорится в сообщении.

Также он добавил, что новый объект станет центром веры, воспитывающим патриотичных и заботящихся о своих соотечественниках людей.