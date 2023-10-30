Госкомитет нацбезопасности сообщил об изъятии бронированного Mercedes-Benz, который члены ОПГ подарили экс-премьер-министру Сапару Исакову. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

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В ГКНБ сообщили, что изъяли машину во время следствия по поиску незаконно нажитого имущества покойного криминального авторитета Камчы Кольбаева и аффилированных с ним людей. Вместе с этим ГКНБ задержал борца и олимпийского призера Мурата Рамонова.

«Установлено, что М. Рамонов в целях придания вида законности на свое имя оформлял активы К.Асанбека [Камчы Кольбаева], добытые преступным путем (рэкет, вымогательство, поборы с предпринимателей, наркоторговля), в последующем передавал их отдельным политикам», — сообщили в ГКНБ.

По версии следствия, в октябре 2020 года Рамонов подарил бронированный Mercedes-Benz экс-премьеру Исакову после того, как политика освободили из-под стражи. В ГКНБ добавили, что 5 октября Исаков с отдельными политиками использовали эту машину «при попытке организации массовых беспорядков на центральной площади “Ала-Тоо”».

Сапар Исаков один из политиков, которого освободили во время беспорядков, произошедший в октябре 2020 года после выборов в Жогорку Кенеш, итоги которых были отменены. Тогда недовольные результатами парламентских выборов захватили Белый дом, а затем стали освобождать политиков из колоний и СИЗО.

Исаков был премьер-министром с 2017 по 2018 годы. В 2019 году его осудили на 15 лет по обвинению в коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека.

Позже ему инкриминировали обвинение по делу о коррупции при реконструкции исторического музея и чолпон-атинского ипподрома. В целом его приговорили к 18 годам лишения свободы.

После освобождения Исаков не вернулся в исправительное учреждение — Госслужба исполнения наказаний сообщила, что 13 октября 2020 года — последний день возвращения бывшего премьер-министра под стражу Исакова. Так как Исаков не вернулся, в его отношении было открыто досудебное производство по статье «Избежание тюремного заключения»

26 октября 2020 года ГСИН сообщила, что Исакова объявили в международный розыск. Где находится Исаков до сих пор неизвестно.