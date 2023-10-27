Международная неправительственная организация World Justice Project (Всемирный правовой проект) опубликовала свой ежегодный рейтинг верховенства права в странах мира за 2023 год. Кыргызстан в нем занял 103-е место — между Того и Беларусью. Всего в рейтинге 142 государства.

Подсчет ведется по восьми категориям, в числе которых возможность для демократических институтов контролировать государственную власть, уровень коррупции, соблюдение основных прав человека, открытость правительства и другие.

Самые плохие показатели у Кыргызстана по уровню коррупции — 0,29 балла (130 место), в правоприменительной практике — 0,41 (117) и в уголовном судопроизводстве — 0,32 балла (116 место).

В 2022 году Кыргызстан занимал 100-ю строчку, но среди 140 стран. А в 2021 году у республики была 99-я позиция.

В топ-5 наиболее правовых стран мира вошли Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Германия. Замыкают список Демократическая Республика Конго, Гаити, Афганистан, Камбоджа и Венесуэла.



Из стран СНГ наиболее высокая оценка у Казахстана, который набрал 53 балла и занял 65-е место. Далее на 78-м месте идет Узбекистан, а сразу после Кыргызстана – на 104-й позиции расположилась Беларусь. Россия заняла 113-ю строчку рейтинга с 44 баллами. Таджикистан, Туркменистан, Армения и Азербайджан в список не попали.

World Justice Project публикует рейтинги верховенства права с 2009 года. В их составлении принимают участие как эксперты, так и социологи, ведущие опросы жителей стран.

Рейтинг верховенства права World Justice Project — это инструмент количественной оценки, разработанный для предоставления подробной и всеобъемлющей картины того, в какой степени страны соблюдают верховенство права на практике.