В Чуйской области построят многофункциональный логистический центр. Соглашение о реализации проекта подписали полпред Чуйской области Канат Джумагазиев и директор ОсОО «Алканов Групп» Азамат Эрдешов. Об этом сообщили в областной администрации.

По данным обладминистрации, стоимость проекта оценивается в $20 млн. По проекту в логистическом центре будут склады хранения сельхозпродукции с линией мойки, упаковки и калибровки, а также лаборатории общей площадью более 10 тысяч квадратных метров и более 20 тысяч квадратных метров направлены на обеспечение сухого хранения.

«Реализация проекта позволит малому и среднему бизнесу страны переориентироваться с офлайн-торговли на онлайн-торговлю, эффективно распространять продукцию на национальном и внешнем уровнях, повысить региональную доступность, облегчить экспорт товаров», — сообщили в полпредстве.

В областной администрации добавили, что проект дает возможность внедрения IT-продукта, обеспечивающего взаимодействие местных и зарубежных производителей и покупателей.