Владельцы участков в жилом массиве «Рухий-Мурас» Аламединского района Чуйской области обратились к президенту Садыру Жапарову. По словам владельцев земельных участков, они купили их еще 10 лет назад. Примерно год назад в связи с земельной амнистией они получили в местном акимиате красные книги на эти участки. Но теперь им не разрешают начинать стройку на их участках.

«Я купил участок в октябре 2013 года. У меня четыре сотки земли. Здесь всего почти 69 гектаров, которые принадлежат 1200 владельцам. Из них у 654 есть красные книги. Мы красную книгу получили, пришли чтобы начать [строительство], но нас сразу выгнала милиция отсюда. Акимы два раза подписывали. Первого [акима] посадили. Второй тоже дал добро и подписал. Но прокуратура это решение аннулировало. Я сейчас в квартире живу. Есть трое детей. Брал [землю], когда был холостым. Вот уже третий ребенок у меня родился», – рассказал владелец участка Кубанычбек.

Другие владельцы земельных участков тоже заявляют, что они не захватывали эти земли, а купили. Также они предполагают, что кто-то может быть заинтересован в том, чтобы отобрать у них эти земли.

«В январе 2023 года, согласно закону об амнистии, было принято постановление о трансформации этой земли и разрешение на строительство домов. После со стороны прокуратуры было возбуждено уголовное дело и передано в суд в апреле 2023 года. На сегодняшний день дело рассматривается в суде. Красные книги не аннулированы, но со стороны прокуратуры приведены претензии для аннулирования», – ответил первый заместитель акима Аламединского района Өмүрбек Тейтелиев.

По словам адвоката владельцев земельных участков Азамата Жамангулова, прокуратура подала протест об аннулировании постановления о трансформации земель и госактов выданных на землю, потому что было возбуждено уголовное дело о подделке документов при выдаче земель.

«Когда комиссия рассматривала, она брала документы старые с архива. Оказалось, что с архива пришли поддельные документы. Они возбудили дело в отношении комиссии, что она не доглядели, что это поддельные документы и сделала по ним трансформацию», – ответил адвокат Жамангулов.

Также он считает, что неправильно аннулировать госакты владельцев земель пока суд не вынес решение по уголовному делу против членов комиссии и подделки документов.

Верховный суд сообщил, что судебное дело по подделке документов рассматривается в Аламединском суде, а по аннулированию государственных актов — в Административном суде Чуйской области. Генеральная прокуратура отказалась комментировать данное дело.