«Власти Кыргызстана развязывают беспрецедентные репрессии против гражданского общества страны, с 2021 года правительство все активнее пытается подавить инакомыслие и подорвать гарантии прав человека», — заявила международная правозащитная организация Amnesty International.

Организация считает, что с приходом к власти Садыра Жапарова его администрация «ввела ряд законодательных инициатив, политик и практик, направленных на подавление критических голосов и ограничение деятельности НПО, особенно тех, которые занимаются защитой прав человека или “политической активностью”».

«Кампания правительства Кыргызстана против гражданского общества — это не просто серия случайных, спорадических попыток отразить критику — она стратегически разработана, чтобы задушить критиков», — заявила эксперт Amnesty International в Центральной Азии Мейзи Вейхердинг.

Правозащитная организация призывает правительство Кыргызстана пересмотреть ограничительное законодательство и отменить уже действующие неоправданно репрессивные законы.

Amnesty International считает, что в случае принятия «закона об иноагентах» правительство Кыргызстана рискуют серьезно ограничить способность организаций гражданского общества работать свободно и эффективно. Этим нарушая международные обязательства Кыргызстана в области прав человека и лишая население основных услуг, которые государство с трудом может предоставить в настоящее время.

Также организация считает что властям Кыргызстана следует вести содержательный диалог с гражданским обществом и выполнять свои международные обязательства в области прав человека.

Amnesty International не первая организация, которая призвала власти Кыргызстана не принимать поправки в закон о НКО, так называемый «закон об иноагентах». С критикой законопроекта также выступали и другие международные организации, такие как Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет и Human Rights Watch.